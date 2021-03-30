وزير العمل يبحث عودة الشركات الصينية لاستكمال المشاريع المتوقفة في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي عابد الرضا” ، اليوم بمكتبه، “وانغ تشيمين” القائم بالأعمال بسفارة جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا.

الرضا أكد خلال هذا اللقاء إلى عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين، مؤكداً على أهمية تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة فيما يتعلق بمجال العمل والتأهيل و الاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الحكومة الصينية خاصة المتعلقة بالمجالات التقنية، والطاقات المتجددة، وتعلّم اللغة الصينية .

وعبّر الوزير على أمله في عودة الشركات الصينية للعمل بليبيا لاستكمال المشاريع المتوقفة، كذلك المشاركة في مشاريع إعادة الإعمار ، لما لها من دور في تحقيق وتنشيط سوق العمل الليبي.

و قدم الوزير القائم بالأعمال مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال تنظيم استخدام اليد العاملة.

من جانبه، عبر القائم بالأعمال عن سعادته على حسن الاستقبال، مؤكدًا على أن بلاده مهتمة جداً بتطوير وتعزيز التعاون مع حكومة الوحدة الوطنية، و إن بلاده على استعداد لتقديم الدعم اللازم للحكومة وفتح آفاق للتعاون في جميع المجالات.