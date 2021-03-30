اقتصاد

وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية يبحث سير العملية الإنتاجية بالمخابز

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقد وزير الإقتصاد والتجارة محمد الحويج إجتماعاً اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 م بحضور إدارة الشؤون التجارية وإدارة الشركات بالوزارة و غرفة التجارة والصناعة طرابلس و نقابة الخبازين .

نوقش خلاله سير العملية الإنتاجية بالمخابز و المشاكل والعراقيل التي تواجه عملها وارتفاع أسعار الدقيق وتوزيع المحروقات على المخابز ومسبباتها وسبل معالجتها .

وبدوره شدد الحويج على ضرورة إستمرار التواصل والتعاون بين الوزارة وغرف التجارة والصناعة بالمناطق و نقابة الخبازين لوضع رؤية موحدة وتذليل كافة العراقيل التي تواجه المخابز وحثها على الإلتزام بقرار وزير الإقتصاد والصناعة المفوض رقم 1 لعام 2020 م بشأن ضوابط تصنيع رغيف الخبز وتحديد أسعاره .

والجدير بالذكر أن الوزارة باشرت في إتخاذ إجراءات فعلية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة لمتابعة عمل المخابز وتنظيم توزيع مادة الدقيق وكيفية ضبط أسعارها بكافة المناطق .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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