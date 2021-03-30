وزارة الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية تناقش مشروع نظام التتبع والتحقق من الأدوية والمعدات الطبية

ناقش وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال إجتماعٍ ضم رئيس وأعضاء لجنة تتبع الأدوية والمعدات الطبية اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 بمقر الوزارة مشروع النظام الرقمي للتتبع والتحقق من الأدوية.

استعرضت اللجنة عرضاً يتضمن المشروع الرقمي وآلية عمله ودور الجهات الحكومية ضمن النظام والمسؤوليات الإشرافية والرقابية والضبطية لكل منها، والمهام التي تنفذ من خلاله بدءاً من الشركات المصنعة المسجلة لدى وزارة الصحة و الشركات الموردة المرخصة بوزارة الإقتصاد والتجارة، وتتبع المنتجات من الجهات الرقابية و الضبطية حتى دخولها للسوق المحلي بما يضمن حصول المواطن على الأدوية والمنتجات حسب المواصفات القياسية المعتمدة و حمايته من الأدوية والمعدات الطبية غير المطابقة.

وشدّد “الحويج” بضرورة البدء في تنفيذ المشروع وتحقيق الأهداف المطلوبة، مؤكداً أن الوزارة ستعمل على إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الواقعة ضمن إختصاصها والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة لإطلاق المشروع الذي يحقق الحماية للمستهلك.

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