رئيس مصلحة النقل البري بالمنطقة الشرقية يُطالب بحصر المحطات بالبلديات

بنغازي 31 مارس 2021 (وال)- طالب رئيس مصلحة النقل البري بالمنطقة الشرقية مهندس عبد الباسط عبد الواحد الدينالي، مديري مكاتب المواصلات والنقل بالبلديات المنطقة الشرقية بتزويد المصلحة بمواقع وعدد محطات النقل البري التابعة للبلديات بمختلف أنواعها والمحطات التابعة للشركات العامة الواقعة في نطاق البلديات حتى تتمكن المصلحة من اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وأشار الدينالي – في كتاب موجه لمديري مكاتب المواصلات والنقل بالبلديات تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – إلى أن المطالبة جاءت حرصًا منها على أداء العمل المكلفين به بالشكل المطلوب، من حيث المشاركة الفعّالة في وضع الخطط اللازمة لإنشاء محطات النقل البري للركاب والبضائع المختلفة، وكذلك تمكين من إعداد برنامج الصيانة الدورية والطارئة لمرافق ومقار مكاتب ومحطات النقل البري بالمنطقة الشرقية والإشراف على تنفيذها بالتنسيق مع الإدارات المختصة والإشراف على تشغيل محطات نقل الركاب والبضائع المحلية والدولية. (وال- بنغازي) إ م/ ر ت

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