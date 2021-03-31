شهود عيان: سطو مسلح وعمليات سلب ونهب على مصرف الوحدة الرئيسي ببنغازي

أكد عدد من شهود العيان بمنطقة طريق النهر في مدينة بنغازي تعرض مصرف الوحدة الرئيسي لعملية سطو مسلح بالقنابل اليدوية وبنادق الكلاشنكوف، في حادثة شهدت عملية سلب ونهب للموظفين.

وأكد شهود العيان في تصريحات تناولتها عدد من وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي إن عملية السطو قام بها ثلاثة مسلحين مشهرين قنابل يدوية وفي يدهم بنادق كلاشنكوف، والذين اقتحموا فرع مصرف الوحدة الرئيسي بطريق النهر في مدينة بنغازي، لمحاولة سرقته.

وأضاف الشهود، أن المسلحين الثلاثة بعد اقتحامهم المصرف لم يعثروا لم يعثروا على أي أموال فقاموا بعمليات سلب ونهب لممتلكات الموظفين وأغراضهم من هواتف محمولة وأموال ثم لاذوا بالفرار.

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