أسعار النفط العالمية تحقق ارتفاعا ملحوظا

حققت أسعار النفط العالمية عند جلسة افتتاح اليوم الاربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا، مدعومةً بأنباءٍ عن قرب اجتماع بين أوبك وحلفائها، الذين من المحتمل أن يتفقوا على تمديد قيود على إمداداتهم حتى شهر مايو.

وربحت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا مسجلةً أربعة وستين دولارا وستة واربعين سنتا للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا مسجلةً ستين دولارا وواحد وثمانين سنتا للبرميل، وذلك بعد ان هبطت واحد فاصل سنة بالمائة في الجلسة السابقة.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة أوبك بلس غدًا الخميس، لبحث ما وصلت إليه أسعار النفط العالمية في ظل تمديد إجراءات العزل العام وبطء توزيع اللقاحات.

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