اقتصاد

وزارة الاقتصاد تدرس استئناف عمل الشركات الإيطالية

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، رفقة السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، إمكانية عودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا، وذلك لاستكمال المشاريع الاستثمارية.

وبحث الاجتماع الذي شارك فيه، مدير إدارة التعاون الدولي والفني ورئيس قسم التعاون الدولي بالوزارة ورئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الإيطالية، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والاستفادة من الخبرة الايطالية في تطوير قطاع الاقتصاد والتجارة لإنشاء المناطق الحرة وتنفيذ مجمع المعارض الدولية والذي تزيد مساحته على 45 هكتار والذي يمثل منصة للتواصل بين الفعاليات التجارية من خلال المؤتمرات والمعارض الكبرى ودعم قطاع الصحة وتأهيل الكوادر الطبية… بحسب بيان وزارة الاقتصاد عبر منصتها الرسمية.

من جهته أكد السفير الإيطالي أن الشركات الإيطالية ستباشر عملها لاستكمال مشروع مطار طرابلس الذي من المتوقع أن يكون جاهزاً خلال عام 2022 مما يسهم في عودة شركات خطوط الطيران العالمية الى ليبيا كما تحرص الشركة المنفذة للطريق الساحلي الدولي لاستئناف عملها وتنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك