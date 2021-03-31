وزارة الاقتصاد تعلن إطلاق ملتقى للمشروعات الصغرى والمتوسطة في ليبيا

أعلن البرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، والتابع لوزارة الاقتصاد والتجارة، عن موعد تنظيم فعاليات ملتقى ليبيا الدولي للمشروعات الصغرى والمتوسطة في نسخته الأولى.

وبحسب ما أفاد به البرنامج الوطني للمشروعات، خلال مؤتمر صحفي عقد بطرابلس، فإن الملتقى سينظم ابتداءً من الثالث وحتى السادس من شهر أكتوبر، تحت شعار “المشروعات الصغرى والمتوسطة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني”

حيثُ يهدف هذا الملتقى لدعم الاقتصاد الوطني من خلال استقطاب فئة الشباب وتحقيق التنوع الاقتصادي من خلال انخراط الشباب في المهن والحرف التجارية والصناعية والزراعية ونشر ثقافة الريادة والإبداع واستقطاب أصحاب الأفكار والمشروعات الصغرى والمتوسطة للمساهمة في النهوض بالاقتصاد والصناعة المحلية

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