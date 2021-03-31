منظمة إتحاد المغرب العربي وشمال أفريقيا تبحث إمكانية تفعيل إتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بالمنطقة

عقدت منظمة المغرب العربي وشمال أفريقيا إجتماعها الثاني يوم الثلاثاء 30 مارس 2021 عبر تقنية الفيديو، بحضور إدارة التعاون الدولي والفني وإدارة تنمية القطاع الخاص والإستثمار بوزارة الإقتصاد والتجارة، ومندوبي الدول الأعضاء بالمنظمة؛ وذلك لبحث إمكانية تفعيل إتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بالمنطقة وسبل تحقيق أهدافها.

كذلك ناقش الحضور مراحل تفعيل الإتفاقية وتنفيذها، والتعريف بأهدافها عند صانعي السياسات والمؤسسات وأصحاب المشروعات الصغرى والمتوسطة، والفرص التجارية التي توفرها.

تستمر المنظمة في عقد إجتماعات دورية بشأن تفعيل الإتفاقية وإعداد آلية واضحة تسهم في تحقيق أهدافها، حيث أوقفت المنظمة تنفيذ الإتفاقية خلال الفترة السابقة؛ نظراً لتفشي جائحة كوفيد 19 الذي حد من التبادل التجاري وأضر بالإقتصادي العالمي.

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