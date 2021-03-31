وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية يجتمع مع سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا

اجتمع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي” اليوم الاربعاء 31 مارس 2021 مع سفير الجمهورية الإيطالية لدى ليبيا “جوزيبي جريمالدي”، وبحضور مستشار الوزارة “نيكولو باتروني” و عدد من مسؤولي وزارة الحكم المحلي .

تناول الاجتماع مناقشة ملف دعم علاقات التعاون الثنائية بين السلطات الإيطالية ووزارة الحكم المحلي و تطوير أوجه هذه العلاقات مع التأكيد على موقف إيطاليا المساند لبرامج و أنشطة الوزارة.

كما تم خلال الاجتماع أيضاً استعراض مستويات الإنجاز في المشاريع التي تدعمها إيطاليا في البلديات و اتفق الطرفان على العمل سوياً من أجل معالجة الصعوبات التي تواجه بعض البلديات في تنفيذ برامجها و مشاريعها الميدانية من خلال تكثيف اللقاءت و الزيارات بما من شأنه تعزيز برامج و مشاريع قادرة على توفير الخدمات للمواطن .

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