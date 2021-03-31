وزير النفط: سنحصل على الأموال الكافية للحفاظ على الإنتاج خلال العام الحالي

قال وزير النفط في حكومة الوحدة الوطنية محمد عون، إن وزارته في طريقها للحصول على أموال كافية للحفاظ على إنتاج الخام على مدار العام الحالي.

وأوضح عون في تصريحات نقلتها وكالة بلومبرغ الأمريكية، أن هناك تخصيصا معقولا للأموال لأنشطة قطاع النفط يكفي للأشهر العشرة المتبقية من عام 2021.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستقدم الدعم المالي واللوجستي للمؤسسة الوطنية للنفط، حيث من المقرر أن تحصل على ثلث إجمالي الإنفاق التنموي في الميزانية الجديدة، مضيفا أن إعادة تأهيل قطاع الطاقة سيكون أولوية للحكومة الجديدة، حسب قوله.

واشتكت المؤسسة الوطنية للنفط من حاجتها إلى مزيد من الأموال لإصلاح البنية التحتية، متوقعة أن يرتفع الإنتاج إلى 1.45 مليون برميل هذا العام، وإلى 1.6 مليون برميل في غضون عامين، إذا حصلت على التمويل الكافي.

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