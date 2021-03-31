صنع الله يستقبل السفير الصيني لدى ليبيا

ألتقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 بالسفير الصيني لدى ليبيا “وانغ تشيمين” والوفد المرافق له .

تم خلال اللقاء تباحث سبل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين، حيث تركز النقاش حول عودة الشركات الصينية العاملة في مجال النفط والغاز والطاقة والانشاءات، ومساهمتها في تطوير الحقول النفطية الليبية، وخاصة في مجال صيانة وتحديث خطوط نقل النفط الخام و اعادة بناء خزانات النفط .

وعلّق صنع الله في هذا الصدد قائلاً : ” أن زيارة السفير الصيني لليبيا، هي مؤشر قوي على عودة الاستقرار لليبيا ، وهو شيء إيجابي، ونتمنى أن تعود الشركات الصينية وخاصة العاملة في مجال النفط والطاقة للعمل والاستثمار في ليبيا، للنهوض بقطاع النفط الليبي، العمود الفقري لاقتصاد البلاد، فبنهوض هذا القطاع الحيوي والذي يمثل أهمها، سينتعش الاقتصاد الوطني، وستتحرك عجلة التنمية.

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