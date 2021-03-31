بلومبيرغ : وزير النفط بالوحدة الوطنية .. قطاع النفط الليبي يحصل أخيراً على تمويل كافٍ

نشرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية اليوم الأربعاء إن المؤسسة النفط الوطنية في طريقها للحصول على أموال كافية من الحكومة العضو في منظمة أوبك للحفاظ على إنتاجها من الخام على مدار العام ، وفقًا لوزير النفط والغاز الجديد.

كما وافق السياسيون على ميزانية تخصص 1.6 مليار دولار الجزء الأكبر من الإنفاق التنموي للمؤسسة الوطنية للنفط

و نقلا عن بلومبيرغ قال محمد عون الذي عين أول وزير نفط في ليبيا منذ 2014 في مقابلة: “هناك تخصيص معقول للأموال لأنشطة قطاع النفط ، نعتقد أنه قد يكفي للأشهر العشرة المتبقية من عام 2021.”

وبحسب الوكالة من المقرر أن تحصل المؤسسة الوطنية للنفط على ثلث إجمالي الإنفاق التنموي في الميزانية الجديدة وفقًا لنسخة اطلعت عليها بلومبرج ، إن إعادة تأهيل قطاع الطاقة وهو الأكبر في إفريقيا من حيث احتياطيات النفط هو أولوية للحكومة بعد أن ترك الصراع الموانئ وخطوط الأنابيب والحقول متضررة و المهملة

وقال عون إن الوزارة ستقدم الدعم الحكومي والمالي واللوجستي المطلوب للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأوضح عون إن هناك العديد من الأمور التي تحتاج إلى حل وأشار إلى أن القضايا المهمة تشمل الأمن في حقول النفط وإعادة تنشيط الآبار وتحديث خطوط الأنابيب ومع ذلك فهو يشك في استئناف القتال قائلا : “نحن لا نتوقع أو نخطط للحرب في بلادنا ، لقد عانى شعبنا من الصراعات والحروب .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية