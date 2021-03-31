اجتماع وزارة الإقتصاد والتجارة لوضع ضوابط وإشتراطات إستيراد اللحوم و الكبد المجمد

اجتمع وزير الإقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 م مع وكيل الوزارة و مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية وإدارة الشؤون التجارية وقسم الإستيراد والتصدير بالوزارة ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

تناول الإجتماع مناقشة الإجراءات اللازمة لضمان إستيراد اللحوم والكبد المجمد وفق المواصفات القياسية المعتمدة والإطلاع على الإجراءات والإشتراطات المتبعة بعدد من الدول العربية والإتحاد الأوروبي والإستفادة منها.

كما شدد الحويج على ضرورة البدء بوضع المعايير والإشتراطات الصحية والضوابط التجارية التي تكفل إستيراد اللحوم والكبد المجمد وفق المواصفات القياسية المعتمدة وتحقق السلامة الصحية للمستهلك.

وأكد وكيل الوزارة رجب خليل أن الوزارة ستباشر في وضع الآلية بالتنسيق مع الجهات المختصة متمثلة في المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية والمركز الوطني للصحة الحيوانية ودار الإفتاء بهدف توريد المنتجات حسب الإشتراطات الصحية والإسلامية والقضاء على توريد اللحوم بطرق مخالفة وإحداث توازن بين أسعارها داخل السوق المحلي والقدرة الشرائية للمواطن.

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