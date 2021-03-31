اقتصاد

الوطنية للنفط وريبسول تبحثان برامج التنمية المستدامة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الأربعاء، مع المدير العام لشركة ريبسول الإسبانية فرع ليبيا، سيميوني سيمنا، نشاطات الشركة المختلفة، وخططها المستقبلية للمساهمة في زيادة معدلات الإنتاج وبما يتماشى مع المحافظة على المكامن النفطية.

وقالت، المؤسسة الوطنية للنفط، إن الاجتماع تطرق إلى مساهمة الشركة في برامج التنمية المستدامة، والمتمثلة في تزويد المناطق المجاورة لعملياتها بغاز الطهي.

 وأضافت، أن ذلك يأتي في ظل برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها المؤسسة دعما لأهالي تلك المناطق.

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المؤسسة الوطنية للنفط شركة ريبسول ليبيا

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اخبار ليبيا 24

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