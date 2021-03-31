صنع الله يجتمع مع المدير العام لشركة ريبسول الاسبانية بطرابلس

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 مع “سيميوني سيمنا” المدير العام لشركة ريبسول فرع ليبيا، بحضور عضو مجلس الإدارة للإستكشاف والإنتاج أبوالقاسم شنقير، ونائب المدير العام لدي الشركة المهدي صمامه .

نوقش خلال الاجتماع نشاطات الشركة المختلفة، وخطط شركة ريبسول المستقبلية للمساهمة في زيادة معدلات الإنتاج وبما يتماشى مع المحافظة على المكامن النفطية .

كما تم التطرق إلى مساهمة الشركة في برامج التنمية المستدامة، والمتمثلة في تزويد المناطق المجاورة لعملياتها بغاز الطهي .

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