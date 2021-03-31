صنع الله والسفير الصيني يناقشان عودة الشركات الصينية

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع السفير الصيني لدى ليبيا وانغ تشيمين، عودة الشركات الصينية العاملة في مجال النفط والغاز والطاقة والإنشاءات، ومساهمتها في تطوير الحقول النفطية الليبية، وخاصة في مجال صيانة وتحديث خطوط نقل النفط الخام وإعادة بناء خزانات النفط .



وقال صنع الله في منشور لمؤسسة النفط الأربعاء، إن زيارة السفير الصيني لليبيا، هي مؤشر قوي على عودة الاستقرار لليبيا، وهو شيء إيجابي، بحسب وصفه.

وعبر صنع الله عن أمله في عودة الشركات الصينية وخاصة العاملة في مجال النفط والطاقة للعمل والاستثمار في ليبيا، والنهوض بقطاع النفط الليبي، الذي يمثل العمود الفقري لاقتصاد للبلاد، بحسب قوله.

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