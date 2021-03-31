وزير النفط: نحن في طريقنا للحصول على الأموال الكافية للحفاظ على الإنتاج في 2021

قال وزير النفط محمد أحمد عون، الأربعاء، إن وزارته في طريقها للحصول على الأموال الكافية؛ للحفاظ على الإنتاج في العام الحالي.

وأضاف عون، في مقابلة أجرتها معه “وكالة بلومبيرغ الامريكية”، أن هناك تخصيصا للأموال ستتحصل عليه الوزارة، يكفي أنشطة قطاع النفط للأشهر العشرة المتبقية من العام الحالي 2021، بحسب الوكالة.

يذكر بأن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أكد، في تصريحات سابقة، أن معدل الإنتاج قد يرتفع إلى 1.45 مليون برميل هذا العام، وإلى 1.6 مليون برميل في غضون عامين، إذا تحصلت الشركة على التمويل الكافي.

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