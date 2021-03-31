الدبيبة يناقش المشاكل والتحديات التي تواجه شركات الخدمات العامة

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” مع رؤساء مجالس الإدارة لشركات الخدمات العامة بمختلف المدن، اليوم الأربعاء 31 مارس 2021 المشاكل والتحديات التي تواجهها، وسبل معالجتها، وذلك بحضور وزير الحكم المحلي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.

وتم خلال اللقاء استعراض جملة من المقترحات التي تهدف إلى تحسين آلية عمل الشركات لتوفير الخدمات اللازمة للمرافق العامة والخاصة بالمواطنين.

كما شدّد “الدبيبة” على ضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات والبحث عن طرق مبتكرة لإدارة الشركات لتكون أكثر فاعلية، بإلإضافة إلى إطلاق حملات النظافة على مستوى واسع النطاق، مشيدًا بأهمية القطاع الخاص في هذا المجال ومؤكدًا على ضرورة أن يتركز دور الدولة بشكل أكبر في دور المراقبة والتنظيم.

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