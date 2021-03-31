اجتماع صنع الله مع النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع اليوم الأربعاء 31 مارس 2021، مع النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح، والوفد المرافق له .

تم خلال الاجتماع مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع النفط ، والتطرق إلى الخسائر التي تكبدها القطاع نتيجة عدم استقرار الوضع الأمني.

كما أكد صنع الله أن قطاع النفط يحتاج إلى الدعم اللازم لتسديد ما عليه من إلتزامات للشركات الخدمية وبضرورة تسييل الميزانيات المطلوبة للإسراع في أعمال الصيانة للأنابيب والخزانات المتضررة نتيجة الحروب السابقة و الإغلاقات المتكررة في الموانئ النفطية التي تعرض لها قطاع النفط سابقاً.

وتطرق الاجتماع أيضاً إلي مناقشة العديد من المواضيع أهمها تطوير القطع المستكشفة في مناطق الجنوب وكيفية وضعها على الإنتاج بالصورة الممكنة، ومناقشة أزمة الوقود والحلول الناجعة لإيصال الوقود للجنوب، بالإضافة إلى مناقشة مشروع إنشاء المصفاة ،ومناقشة إنشاء وحدة استخلاص غاز الطهي بحقل الشرارة من أجل توفير وتلبية احتياجات المواطنين للغاز ، كما استمع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية على خطة المؤسسة لإنشاء مصحة النفط بالجنوب.

هذا وأكد كل من نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير المالية على ضرورة تذليل كافة الصعاب من أجل دعم قطاع النفط، والعمل على تسهيل الاجراءات وتخصيص الميزانيات المطلوبة التي تحتاجها المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك التأكيد على أهمية القطاع في زيادة الدخل الوطني و تحفيز القطاع الخاص المصاحب للعمليات النفطية ومساهمته في خلق فرص عمل للحد من نسبة البطالة بكافة ربوع الوطن.

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