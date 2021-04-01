صنع الله يؤكد أهمية دعم قطاع النفط لتنفيذ التزاماته

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن قطاع النفط يحتاج إلى الدعم اللازم لتنفيذ ما عليه من التزامات، والإسراع في أعمال صيانة الأنابيب والخزانات المتضررة نتيجة الحروب، والإغلاقات المتكررة في الموانئ النفطية التي تعرض لها قطاع النفط سابقاً.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح، ووزير المالية خالد المبروك، استعرض تذليل الصعاب وتسييل الميزانيات المطلوبة وتقديم الدعم للمنطقة الجنوبية.

من جانبهما شدد نائب رئيس الحكومة ووزير المالية، على ضرورة تذليل كافة الصعاب من أجل دعم قطاع النفط، والعمل على تسهيل الإجراءات، وتخصيص الميزانيات المطلوبة التي تحتاجها المؤسسة الوطنية للنفط.

كما أشارا أيضا إلى أهمية القطاع في زيادة الدخل الوطني، وتحفيز القطاع الخاص المصاحب للعمليات النفطية، ومساهمته في خلق فرص عمل للحد من نسبة البطالة بكافة ربوع الوطن.

وقالت مؤسسة النفط، إن اللقاء تناول أيضا العديد من المواضيع، أهمها مناقشة تطوير القطع المستكشفة في مناطق الجنوب، وكيفية وضعها على الإنتاج، ومناقشة أزمة الوقود والحلول الناجعة لإيصال الوقود إلى الجنوب، إلى جانب مشروع إنشاء المصفاة، ووحدة استخلاص غاز الطهي بحقل الشرارة.

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