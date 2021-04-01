شركة الزاوية لتكرير النفط ترسل فريقاً فنيّاً إلى مدينة بنغازي لغرض إنشاء مصنع زيوت بالمدينة

ضمن الإجراءات التنفيذية التي باشرت فيها شركة الزاوية لتكرير النفط، توجه إلى مدينة بنغازي خلال اليومين الماضيين الفريق الفني المختص والمكلف بإعداد مجال العمل لتطوير خطوط إنتاج مصنع الزيوت بالزاوية وإنشاء مصنع زيوت جديد بموقع مصنع إسفلت بنغازي.

وخلال الزيارة اطّلع أعضاء الفريق على موقع قطعة الأرض المستهدف بناء المصنع عليها والتسهيلات المتاحة من حيث مدى توفر المتطلبات اللازمة لنقطة ربط التغذية الكهربائية، وكذلك اطلاع الفريق على التسهيلات المتاحة من خطوط الشحن بموقع ومستودع خزانات الزيت الثقيل بشركة البريقة لتسويق النفط.

هذا وقالت الشركة أن الفريق يعمل بشكل متواصل اعتباراً من منتصف شهر يناير الماضى على تجهيز مجالات العمل المطلوبة والتي من المتوقع الانتهاء من تجهيزها في نهاية شهر أبريل الحالي.

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