“المالية” تتعهّد بتقديم الدعم الكامل لمؤسسة النفط

أكد وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، على تقديم الدعم الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط؛ بهدف رفع معدلات الإنتاج، وتطوير الحقول النفطية، وذلك عن طريق تخصيص قيمة مالية لها ضمن الميزانية العامة، وتوفير الدعم اللازم؛ لتمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها.

جاء ذلك خلال اجتماع مُوسّع عُقد بمقر المؤسسة، شارك فيه وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط؛ وذلك للوقوف على الصعاب التي تُواجه سير عمل المؤسسة، إلى جانب الاطلاع على الخُطط التنموية للمؤسسة.

من جهته، أكد “المبروك”، على دعم المؤسسة لتطوير الحقول النفطية والمصفاة ومصنع الغاز الطبيعي، وخلق فرص عمل للخريجين القاطنين بمناطق الجنوب بالشركات التابعة لقطاع النفط.

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