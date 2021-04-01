أسعار النفط تُحقّق مكاسبَ ملموسةً في ظلّ ترقّب اجتماع لـ”أوبك+”

حقّقت أسعار النفط عند جلسة افتتاح، اليوم الخميس، مكاسب كبيرة، لتعوّض بذلك بعض الخسائر التي تكبّدتها في الجلسة السابقة، مدعومةً بأنباء عن اجتماع “أوبك” وحلفائها خلال وقت لاحق من اليوم، إذ من المتوقّع أن يُقرّر المجتمعون مواصلة كبح الإنتاج في مواجهة ارتفاع أعداد الإصابة بفيروس “كورونا”.

ومع حلول الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا؛ كسب خام برنت 71 سنتًا مسجلاً ثلاثة وستين دولارً وأربعة وخمسين سنتًا للبرميل، بعد أن نزل2,2% أثناء الليل، إلى جانب ذلك؛ زاد الخام الأمريكي 71 سنتًا مسجلاً تسعة وخمسين دولارًا وسبعة وثمانين سنتًا للبرميل، بعد أن هبط 2,3%، أمس الأربعاء.

ومن المقرّر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاء من بينهم روسيا في وقت لاحق اليوم، للنظر في خيارات، من بينها تمديد خفض الإنتاج وزيادة تدريجية له.

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