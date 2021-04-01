اقتصاد

خبرات صينية تقترب من العودة إلى قطاع النفط الليبي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مؤسسة النفط، مصطفى صنع الله، مع السفير الصيني لدى ليبيا، إمكانية عودة الشركات الصينية العاملة في مجال النفط والغاز والطاقة والإنشاءات.

وتضمن الاجتماع، الذي عُقد بمقر المؤسسة في طرابلس؛ مُناقشة مدى مساهمة الشركات الصينية، في تطوير الحقول النفطية الليبية، خصوصًا في مجال صيانة وتحديث خطوط نقل النفط الخام وإعادة بناء خزانات النفط.

ورحب “صنع الله”، خلال اجتماعه مع السفير الصيني، بزيارته إلى ليبيا، مؤكدًا أن “هذه الزيارة مؤشرٌ قويٌ على عودة الاستقرار لليبيا، متمنيًا أن تعود الشركات الصينية، وخاصةً العاملة في مجال النفط والطاقة؛ إلى العمل والاستثمار في ليبيا، للنهوض بقطاع النفط الليبي”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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