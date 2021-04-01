“كشير” ل سبوتيك ليبيا ترحب بالمشاركة المحتملة للشركات الروسية لإعادة الاعمار و الترميم

صرح المستشار عبدالمجيد محمد كشير رئيس النقابة العامة للبناء والتشييد والإنشاءات بدولة ليبيا لوكالة سبوتنيك إن ليبيا ترحب بالمشاركة المحتملة للشركات الروسية في إعادة بناء البلاد بعد عشر سنوات من عدم الإستقرار.

وقال” كشير “نرحب بالشركات الروسية بشرط أن تتعاون مع الشركات الوطنية الليبية بهدف تبادل الخبرات وتدريب المتخصصين الليبيين الشباب ، أما بالنسبة للشركات الروسية التي ترغب في المساهمة في الترميم وبدون أدنى شك فإن روسيا هي الشريك الرئيسي في بناء الدولة الليبية .

ويعود تاريخ تعاوننا إلى عقود مضت ،فنحن نرحب بهذا فيما يتعلق بالبناء وإعادة الإعمار، لم تسجل نقابة عمال البناء أي طلبات من أي شركة روسية في الوقت الحالي ولم تقدم أي طلبات رسمية للنقابة من أجل الحصول على تصريح عمل وفقا للوكالة.

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