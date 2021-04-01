سفير روما في ليبيا يدعو إلى ضرورة تدريس اللغة الإيطالية

شدّد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبو بوتشينو، على أهمية تدريس اللغة الإيطالية كلغة ثالثة في ليبيا بعد اللغتين العربية والإنجليزية.

وأشار “بوتشينو” إلى أن المُصطلحات الإيطالية يتم استخدامها ضمن اللغة العامية الليبية كل يوم، وهذا يبرز عمق العلاقات بين البلدين.

وجاء ذلك خلال استقبال وزير التربية والتعليم الدكتور موسى محمد المقريف، السفير الإيطالي والوفد المرافق له، الثلاثاء، بمكتبه بديوان الوزارة بالهاني.

وكان في استقبال السفير والوفد المرافق له، مستشار الوزير الدكتور عبد السلام الصغيّر”، ومدير مكتب شؤون الوزير جبر سعد الهصك، ومدير مكتب التواصل والإعلام عبد العزيز عيسى.

وأعرب “بوتشينو” عن سعادته بتواجده في مقر وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا رغبة بلاده في تفعيل القرارات التي تم توقيعها مع وزير التعليم السابق، وفي مقدمتها تكوين مدرسين لغة إيطالية ليبيين، يتم إيفادهم لإيطاليا بعد فصل الصيف لتلقي الدراسة بجامعة فينسيا.

من ناحيته، أعرب “المقريف” عن ترحيبه بالسفير الإيطالي، مسلطًّا الضوء على عمق الامتداد التاريخي في العلاقات بين البلدين.

وأشار وزير التعليم إلى أهمية تدريس اللغات الأجنبية في مراحل النشء، وأوضح أن وزارته تعتزم دراسة كل المقترحات الواردة لإعادة تطوير قطاع التربية والتعليم في البلاد.

وأضاف أنه ينوي الاهتمام بفكرة التوأمة وتدريس اللغة الإيطالية في مراحل التعليم المُبكر، والأساسي والثانوي.

واتّفق الجانبان على تنظيم المزيد من اللقاءات والزيارات في إطار العمل على خدمة قطاع التعليم وتطويره والاستفادة من الخبرات الإيطالية.

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