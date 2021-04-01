أسوشيتد برس : حادث سفينة مميت الأخطر على طول طريق الهجرة قبالة السواحل الليبية

نشرت وكالة “أسوشيتد برس ” الأمريكية أمس الأربعاء نقلا عن مسؤول في الأمم المتحدة قوله : إن امرأتين وثلاثة أطفال غرقوا عندما انقلب قارب يقل عشرات المهاجرين المتجهين إلى أوروبا قبالة السواحل الليبية ، كان هذا أحدث حطام لسفينة يتورط فيه مهاجرون يبحثون عن حياة أفضل في أوروبا.

وقالت صفاء مسهلي ، المتحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة ، إن الحادث وقع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء وقالت إن قارب صيد وخفر السواحل الليبيين تمكنوا من إنقاذ 77 مهاجرا وإعادتهم إلى الشاطئ.

تم اعتراض 400 مهاجر وإعادتهم إلى ليبيا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ونقلوا إلى مراكز احتجاز ، كان حادث غرق السفينة المميت يوم الثلاثاء هو الأخطر على طول طريق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط وفقا للوكالة.

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