وزارة الداخلية لشؤون الهجرة يناقش ملف الهجرة مع الممثل الخاص لليونيسيف

اجتمع اليوم الجميس وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني المرحاني مع الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا عبد القادر موسى.

كما استعرض الممثل الخاص لليونيسيف أهم الأعمال التي قامت بها المنظمة في ليبيا بالتعاون مع كافة المؤسسات في الدولة وتم الحديث عن المركز المزمع انشائه في مصراتة لإيواء الأطفال والفئة الضعيفة من المهاجرين.

وفي نهاية الاجتماع أفاد الوكيل بوضع خطة مع كل مكونات الوزارة وجميع الوزارات للعمل على ملف الهجرة وخاصة الأطفال والمهاجرين .

وأوضح الممثل الخاص لليونيسف في ليبيا أنهم يتطلعون للتعاون في جميع الأوجه ناحية الأطفال في كل مكان ومهما كانت الجنسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية