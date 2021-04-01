اقتصاد

شركة ATEX تعلن استعدادها لتنظيم معرضها الدولي الحادي عشر

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعتزم شركة ATEX تنظيم النسخة الثالثة من معرض العمارة والاستثمار العقاري، في السادس إلى التاسع من شهر يونيو القادم.

وتأتي خطوة الشركة، تزامنا مع استعدادتها لإطلاق المعرض الدولي الحادي عشر للبناء والإنشاءات “ليبيا بيلد”، مطلع شهر أكتوبر القادم بصالة الألعاب الرياضية بالمدينة الرياضية طرابلس.

ونظمت شركة ATEX 10 دورات من المعرض الدولي للبناء والإنشاءات، كان آخرها كان سنة 2014 بالمدينة الرياضية.

ويعدّ المعرض، هو أضخم معرض بناء يقام في شمال افريقيا وبمشاركة 37 دولة.

وسبق للشركة، تنظيم نسختين لمعرض العمارة والاستثمار العقاري وتوقفت عن عملها بليبيا منذ 2014.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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