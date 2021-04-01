شركة البريقة: الخزان رقم 120 بمستودع طرابلس النفطي سيدخل الخدمة قبل رمضان

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط انتهاء فرق الصيانة بمستودع طرابلس النفطي بطريق المطار، من تجهيز 90٪ من أعمال الصيانة لخزان وقود البنزين رقم 120 بسعة تخزينية تقدر ب 25 مليون لتر .

وأكدت الشركة في منشور على صفحتها بفيسبوك، دخول الخزان حيز التشغيل قبل شهر رمضان المبارك، إضافة إلى انطلاق أشغال الصيانة على الخزان رقم 123 بسعته التخزينية التي تقدر هي الأخرى بحوالي 25 مليون لتر ليدخل العمل قبل شهر مايو القادم، على حد قولها.

وقالت الشركة إن لجنة الإدارة بشركة البريقة لتسويق النفط، سخرت كل الإمكانيات المتاحة لإنجاز هذا العمل في موعده، من أجل عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي بأن يكون للشركة مخزون استراتيجي للوقود داخل مرافقها، ولكي تنتهي الحلول المؤقتة التي فرضتها الظروف على الشركة.

وأوضحت الشركة أن تعطيل الخزانات بمستودعاتها بطريق المطار بسبب الحرب، دفعها إلى توزيع الوقود من منصات التفريغ بميناء طرابلس البحري ومن النواقل مباشرة للشركات، وهو الأمر الذي أربك خدمات الشركة.

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