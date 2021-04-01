مصلحة المطارات مصراتة تجتمع لمناقشة إعادة جدولة مواعيد الرحلات بمطار مصراتة”

عقد رئيس قسم الإحصاء والأذونات بمصلحة المطارات مصراتة ” محمد النجار “اليوم الخميس اجتماعا، وبحضور أعضاء اللجنة الخانات ومدير عام مطار مصراتة الدولي “عادل قزيط” ومدير إدارة التشغيل والتسهيلات بالمصلحة “مصعب ابولطيفة” ومدراء المكاتب المختصة بالمطار وبعض ممثلي شركات النقل الجوي الوطنية.

تم خلال الاجتماع مناقشة جداول مواعيد الرحلات للموسم الصيفي 2021 والنظر في أمكانية تعديل الخانات الزمنية بما يتناسب وكذلك القدرة التشغيلية للمطار والأخذ في الاعتبار حجم المحطة الحالية ومحدودية وقدرتها الاستيعابية بما يتناسب مع مستوى الخدمات المطلوبة لشركات الطيران والمسافرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية