حمودة : مقترح استبدال دعم المحروقات لا يزال تحت الدراسة

طرابلس 01 أبريل 2021 (وال)- قال المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة اليوم الخميس، إن الحكومة لم تتخذ أي قرار بخصوص استبدال دعم المحروقات، وإنما شكلت لجنة لدراسة المقترح ومن ثم عرضه على رئاسة مجلس وزراء الحكومة.

وأضاف حمودة – خلال مؤتمر صحفي عقده بطرابلس- أن طريقة استبدال الدعم لازالت تحت الدراسة من قبل اللجنة المشكلة من الحكومة، وسيتم إطلاع المواطنين على آخر تطورات مخرجات هذه اللجنة خطوة بخطوة، نظرًا لما لهذا الأمر من أهمية.

وأشار حمودة إلى أن استبدال دعم المحروقات؛ سيُساهم في مكافحة التهريب، وسيرفع المُعاناة عن المواطنين من خلال حصولهم على البنزين بسعر موحد على مستوى ليبيا بالكامل، الأمر الذي سيدعم إرساء مبدأ العدالة بين كافة المواطنين. (وال- طرابلس) إ م/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال