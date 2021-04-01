مؤسسة النفط والشركة الليبية للحديد والصلب تبحثان في التعاون المشترك بينهما

أخبار ليبيا24

أجرى رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، رفقة وفد من المؤسسة، اليوم الخميس، زيارة إلى الشركة الليبية للحديد والصلب في مصراتة.

وعقد صنع الله، اجتماعًا مع رئيس مجلس الإدارة بالشركة، محمد عبدالله الفقيه، وأعضاء مجلس الادارة وعدد من المهندسين والعاملين بالمجمع، وذلك لبحث التعاون المشترك بينهما.

ونقلت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان، عن صنع الله، قوله: “إن قطاع النفط يحتاج الى منتجات مجمع الحديد والصلب وبالإمكان عقد اتفاقيات طويلة الأجل بين المؤسسة والشركة لتزويد قطاع النفط باحتياجاته من اسطوانات غاز الطهي والأنابيب المختلفة في برنامج الحفر ونقل النفط والغاز والألواح الفولاذية المستعملة في تصنيع خزانات النفط”.

وأضاف: “أن هذا سيساهم في تنمية النشاط الاقتصادي الوطني ويحفزه ويقلل من الاعتماد على الخارج، شريطة أن تكون كل هذه المنتجات وفق المعايير الدولية القياسية”.

وشملت الزيارة شروح وافية عن آلية العمل بمجمع الحديد والصلب وعرض مرئي عن إدارات التشغيل، والمصانع والمرافق التابعة للمجمع بالإضافة إلى خطوط الإنتاج والمنتجات ومعايير الجودة.

كما جرى عرض خطة الشركة من أجل الحفاظ على البيئة ومعايير الأمن والسلامة وحماية العاملين بالمجمع.