السفير التونسي لدى ليبيا يبحث في زوارة تنمية المناطق الحدودية

وصل السفير التونسي لدى ليبيا “أسعد العجيلي” والقنصل العام “توفيق القاسمي” إلى زوارة -الخميس- وكان في استقبال الوفد بقصر الضيافة عميد وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الشخصيات العامة بالمدينة.

وقدم السفير خلال اللقاء بإسمه وبإسم الحكومة التونسية بالغ التعازي والمواساة لكافة أهالي زوارة في وفاة عميد البلدية الدكتور “إدريس خليفة الطويني”، كما شهد اللقاء جلسة تشاورية تم خلالها تحديد المشاكل والعراقيل التى تعانى منها المناطق الحدودية بين ليبيا وتونس وأهمية هذه المناطق في التنمية والتبادل التجاري بين البلدين .

وأكد السفير التونسي في هذا الصدد على عمق العلاقات بين البلدين وأهمية التواصل الدائم بين الجميع والعمل على حلحلة كافة المشاكل والعراقيل التي تواجه المواطن الليبي والتونسي خلال تنقلهم بين البلدين والتعاون مع اللجنة الليبية التونسية المشتركة التي ستنطلق في أعمالها خلال الأيام القليلة المقبلة .

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