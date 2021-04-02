اقتصاد

ميناء طرابلس يستقبل شحنات بنزين وسلع متنوعة

تم النشر منذُ 4 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل إلى ميناء طرابلس، خلال الساعات الماضية، عددٌ من السفن التجارية المحملة ببضائع وسلع متنوعة على متن حاويات، كما وصلت ناقلات محروقات محمّلة بالبنزين.

و بحسب نشرة إدارة المرفأ؛ فقد استقبل الرصيف 16 باخرة الحبوب ocenas التابعة للوكيل الملاحي “عبر المحيط”، وعلى متنها أكثر من 25 ألف طن.

وقد رست باخرة الحاويات conmr التابعة للوكيل الملاحي شركة “فن الشحن”؛ تمهيدًا لتفريغ حمولتها من الحاويات المقدرة بـ 153 حاوية.

وسجّلت ناقلة المحروقات anwar afrikya دخولها إلى منطقة الرسوّ، وعلى متنها 25 ألف طن من وقود البنزين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك