ميناء طرابلس يستقبل شحنات بنزين وسلع متنوعة

وصل إلى ميناء طرابلس، خلال الساعات الماضية، عددٌ من السفن التجارية المحملة ببضائع وسلع متنوعة على متن حاويات، كما وصلت ناقلات محروقات محمّلة بالبنزين.

و بحسب نشرة إدارة المرفأ؛ فقد استقبل الرصيف 16 باخرة الحبوب ocenas التابعة للوكيل الملاحي “عبر المحيط”، وعلى متنها أكثر من 25 ألف طن.

وقد رست باخرة الحاويات conmr التابعة للوكيل الملاحي شركة “فن الشحن”؛ تمهيدًا لتفريغ حمولتها من الحاويات المقدرة بـ 153 حاوية.

وسجّلت ناقلة المحروقات anwar afrikya دخولها إلى منطقة الرسوّ، وعلى متنها 25 ألف طن من وقود البنزين.

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