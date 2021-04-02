شركة “الزاوية” تدرس إمكانية إنشاء مصنع في بنغازي

نظّم فريق فني تابع لشركة “الزاوية” لتكرير النفط، زيارة لمدينة بنغازي؛ بهدف دراسة إمكانية إنشاء مصنع زيوت جديد، بموقع مصنع إسفلت بمدينة بنغازي.

الفريق الفني المكوّن من مدير مصنع خلط وتعبئة الزيوت بالزاوية، مدير عام الهندسة والمشروعات، وعضو لجنة الإدارة للعمليات؛ سيطلع على الموقع الجغرافي للمشروع المرتقب، ومدى توفر شروط العمل عليه.

وقالت الشركة، في منشور عبر منصاتها الرسمية: الهدف من إنشاء موقع جديد توفير كافة المنتجات، من بينها زيوت السيارات وزيت الصناعات الثقيلة، وفقًا للمواصفات وتعزيز الطلب في السوق المحلية.

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