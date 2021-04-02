صنع الله في زيارة لمستودع مصراته النفطي

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله والوفد المرافق له يوم أمس الخميس 1 أبريل 2021 بزيارة لمستودع مصراته النفطي، و الذي يعد أهم المستودعات النفطية و عصب نشاط التوزيع للمنتجات النفطية في المنطقة الوسطى والغربية في الوقت الحالي.

وتم خلال الزيارة تفقد كافة المرافق والوحدات بالمستودع، حيث تم الاطلاع على سير العمليات، وأعمال إعادة البناء و الصيانة الجارية لخزانات الوقود، لزيادة السعات التخزينية في الفترة القريبة المقبلة، و تفقد وحدات دوارات تعبئة أسطوانات غاز الطهي وسير العمل بها.

وكان من بين المحطات التي تم تفقدها بالمستودع قسم الأمن والسلامة، حيث شدد صنع الله في هذا الصدد على ضرورة الإلتزام بكافة معايير السلامة المهنية، كما وجه بأهمية القيام بسناريوهات وهمية بشكل دوري ومستمر لعمليات التدريب وكيفية التعامل مع الحرائق ومكافحتها ، وجاهزية رجال الإطفاء في جميع الأوقات تحسباً لأي طارئ، منوهاً بضرورة إتباع مبدأ “السلامة أولاً” دائماً، حفاظاً على سلامة المستخدمين والتي تأتي ضمن أهم أولويات المؤسسة الوطنية للنفط في كافة عملياتها.

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