أسعار النفط تواصل الصعود رغم اتفاق أوبك+ لزيادة الإنتاج

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واصلت أسعار النفط، الجمعة، ارتفاعها رغم أنباء توصل عن مجموعة أوبك+ إلى اتفاق لتخفيض الإنتاج بدءا من شهر مايو المقبل.

وصعد خام برنت بنسبة 2.12 بالمائة إلى 64.86 دولار للبرميل، وكان الخام قد أنهى تعاملات الخميس على زيادة نسبتها 3.4 بالمائة.

في حين ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 3.87 بالمائة إلى 61.45 دولار للبرميل، وكان الخام قد أغلق أمس على ارتفاع نسبته 3.9 بالمائة.

واتفقت أوبك+ على تخفيف قيود الإنتاج بشكل تدريجي إلى 350 ألف برميل يوميا في مايو، ثم 350 ألف برميل يوميا أخرى في يونيو و400 ألف برميل يوميا في يوليو.

وبموجب الاتفاق ستصبح التخفيضات التي تنفذها أوبك+ أعلى قليلا فحسب من 6.5 مليون برميل يوميا من مايو، وذلك مقارنة مع ما يقل قليلا عن 7 ملايين برميل يوميا في أبريل.