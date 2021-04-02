الجراري: اتحاد الغرف التجارية الليبية يسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع مصر إلى 5 مليارات دولار

أخبار ليبيا24-خاص

كشف، رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، إبراهيم الجراري، لأخبار ليبيا24، أن اتحاد الغرف التجارية الليبية يسعى لمضاعفة التبادل التجاري مع مصر إلى 5 مليارات دولار مع تولي الحكومة الجديدة مهام عملها.

وقال الجراري، إن عقد اجتماعًا في القاهرة مع اتحاد جمعيات المستثمرين المصريين لمناقشة سبل التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف، أن ليبيا تحتاج إلى 4 مليون عامل مصري للمشاركة في إعمار ليبيا، لافتًا إلى أن 2 مليون مصري غادروا ليبيا أثناء الأحداث والانقسامات التي شهدتها ليبيا.

وأوضح الجراري، أن الاجتماع مع اتحاد جمعيات المستثمرين المصريين كان مثمرًا، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق معهم على الدخول إلى السوق الليبي للمساعدة في إعمار ليبيا لما لهم من خبرات وتكنولوجيا.

وأكد الجراري، أن الأسواق الليبية تحتاج إلى المنتجات المصرية وخاصة الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، إضافة إلى مواد البناء بجميع أنواعها.

ولفت الجراري، إلى أن الاجتماعات مع الجانب المصري ستتواصل، وستكون هنالك لقاءات متبادلة في ليبيا ومصر في القريب العاجل.