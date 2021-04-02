ليبيا مهددة بقيود جديدة على تأشيرة “شنغن”.. لهذا السبب!

وضعت المفوضية الأوروبية قائمة تضم 13 دولة من بينها ليبيا مهددة بفرض قيود على تأشيرة «شنغن»، بدعوى عدم تعاونها في إعادة المهاجرين غير الشرعيين الذين رفضت طلبات لجوئهم إلى أوطانهم.

وحسب وثيقة أعدتها المفوضية الأوروبية بعد تقييم 39 دولة ألحقت 13 منها بقائمة البلدان التي لم تتعاون في إعادة اللاجئين المرفوضة طلباتهم من منطقة «شنغن»، وفق ما كشفت جريدة «فيلت أم زونتاج» الألمانية الصادرة هذا الأسبوع.

وهذه الدول الـ13 المدرجة في القائمة التي حصلت على تصنيف «ضعيف» بما في ذلك 11 دولة أفريقية هي: السنغال وليبيا والصومال ومالي وغامبيا والكاميرون وجمهورية الكونغو ومصر وإريتريا وإثيوبيا وغينيا بيساو، والدولتان الأخريان في الشرق الأوسط هما العراق وإيران.

السبب

وتتهمها المفوضية الأوروبية بعدم التعاون عندما يتعلق الأمر بإعادة قبول مواطنيها المرفوضين في الاتحاد الأوروبي. حيث من المقرر أن تبدأ محادثات مع هذه الدول بما في ذلك ليبيا من أجل التوصل إلى اتفاق تقوم على أساسه باستعادة مواطنيها في الكتلة، الذين تم رفض طلبات لجوئهم.

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