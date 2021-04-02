حمودة: لا يوجد قرار لرفع الدعم وإنما تم تشكيل لجنة لدراسة الموضوع

صرّح المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية “محمد حمودة” في مؤتمرٍ صحفي أجراه يوم الأمس في العاصمة طرابلس، حين سؤاله عن موضوع رفع الدعم واستبداله.

حيث قال: “إن القرار الصادر عن مجلس الوزراء هو قرار لتشكيل لجنة لدراسة مسألة رفع الدعم واستبداله بشكل نقدي للمواطنين بشكل مباشر، وما أثير عن أنّه قرار برفع الدعم فهو ليس كذلك”.

أمّا عن مسألة طريقة استبدال الدعم قال حمّودة : “الطريقة التي سيتم بها استبدال الدعم لاتزال تحت الدراسة، وسيتم إطلاع المواطنين حول التطورات ومُخرجات هذه اللجنة خُطوة بخطوة”.

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