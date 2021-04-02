وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية يشارك في إجتماع تحالف أوبك +

شارك م. “محمد إمحمد عون” وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية ممثلًا للدولة الليبية في الإجتماع الوزاري (رقم 15) لتحالف أوبك+ عبر الدائرة الإفتراضية يوم أمس الخميس الموافق 1 إبريل 2021، ضمن ثلاثة وعشرون دولة عضو شاركت في الإجتماع.

قام المجتمعون بتقييم حالة سوق النفط من حيث الإمدادات والطلب، ومستوى المخزون، وقرروا إستئناف زيادة الإنتاج اعتبارًا من الأول من مايو المقبل بحيث تكون الزيادة 350 ألف برميل يوميًا في بداية شهر مايو، ثم 350 ألف برميل في اليوم إضافية إعتبارًا من بداية يونيو ثم 441 ألف برميل يوميًا اخرى مع بداية شهر يوليو 2021، وبهذا يكون التخفيض المتفق عليه في ابريل 2020 والبالغ 9.7 مليون برميل يوميًا قد تناقص ليصبح 5.8 مليون برميل يوميًا إعتبارًا من بداية يوليو 2021.

كما اتفق المجتمعون على الإستمرار في متابعة حالة السوق وإجراء التعديلات اللازمة للإمدادات إن دعت الحاجة، وعقد الاجتماع الوزاري القادم يوم الإربعاء الموافق 28 أبريل 2021.

وفي مداخلته أثناء الإجتماع، أكدّ “عون” على حرص ليبيا الدائم على أن تكون عضوًا فعالًا في المنظمة، كما شكر أعضاء التحالف اوبك + على تقديرهم للظروف الإستثنائية التي تمر بها ليبيا، واستمرار استثنائها من المشاركة في التخفيضات المتفق عليها.

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