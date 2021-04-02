الكبير يشارك اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 

أخبار ليبيا24
شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير الخميس في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وناقشت الاجتماعات تحقيق التوازن بين الانتعاش والحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستدامة ودور القطاع المالي مابعد جائحة كورونا.
واستعرضت الاجتماعات كذلك القضايا ذات الاهتمام العالمي المشترك وآفاق التنمية الاقتصادية والنظام المالي في العالم.
وعقدت الاجتماعات برئاسة رئيس صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا وبحضور محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية ورؤساء المؤسسات المالية الرسمية.
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