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قال السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني إن هناك فتح مرتقب للأجواء الإيطالية يشمل الطيران الليبي.

وأضاف الترهوني – بحسب السفارة الليبية في إيطاليا – أن هناك مهمة لمصلحة الطيران المدني ENAC لوفد من مجموعة ENAV ستقوم بزيارة إلى ليبيا مطلع الأسبوع المقبل للمطارات الليبية لاستكمال الإجراءات الفنية استعدادًا لفتح أجواء الطيران بين البلدين.

وذكرت السفارة الليبية في إيطاليا أن السفير ناقش اليوم الجمعة خلال اجتماع موسع بوزارة الخارجية الإيطالية مع مسؤولين إيطاليين كل الملفات المشتركة باستفاضة.

وأضافت السفارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن الترهوني ناقش خلال اللقاء الذي ضم مدير الإدارة العامة السياسية والأمنية والمبعوث الشخصي لوزير الخارجية الإيطالي تفعيل مشروع الطريق السريع.

وأكدت السفارة الليبية أنه استعرض خلال الاجتماع أيضًا استكمال مشاريع مذكرات التفاهم المتعددة (الجمارك، تبادل الرخص ، السجناء والمحكومين الموقعة بالأحرف الأولى).

وأشارت السفارة إلى أن السفير الليبي أجرى عدد من اللقاءات للوقوف على المشاريع المشتركة المتوقفة للدفع بها وتفعيلها ومتابعه ما تم تنفيذها.

وذكرت السفارة الليبية في إيطالية أن اللقاءات تمت من خلال دعوات من وزراء بالحكومة الإيطالية كان أولها لقاء وزير الخارجية لوجي دي مايو ووزير الدفاع غوريني ووزير الداخلية لوتشانا مورغيزي.

وأوضحت أنه تم الإعداد والترتيب لزيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إلى ليبيا وهي تعتبر أول زيارة له خارج إيطاليا بعد تكليفه برئاسة الحكومة الإيطالية.

وذكرت أن هذه الاجتماعات تأتي في إطار دعم وتأكيد للعلاقات الليبية الإيطالية وتفعيلا للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات والتنسيق بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة الإيطالية لتفعيل البرامج المشتركة.

وأضافت السفارة أن هذه الاجتماعات تنفيذا للالتزامات التي عقدتها السلطات الإيطالية على نفسها تجاه ليبيا والشعب الليبي من خلال تفعيل معاهدة الصداقه و البنود المتفق عليها.