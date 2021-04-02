اقتصاد

خاص: حسني بي يكشف سبب ارتفاع ونقص حليب البيبيلاك ومستجدات هامة .. ويُشير إلى الاعتمادات

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن حليب الاطفال البيبيلاك متوفر بكل أنحاء ليبيا منذ أسبوع .

وقال: كان حصل به نقص منذ منتصف فبراير بسبب عدم منحنا حق فتح الاعتمادات مدة تتعظى 7 أشهر ( من يونيو 2020 و حتى نهاية يناير 2021) .

وتابع بالقول: بعد توحيد سعر الصرف للجميع منذ يناير و توفير الاعتمادات بذات السعر للجميع و بدون تمييز بين التجار سوف يتوفر اجود انواع حليب الاطفال ” بيبيلاك ” على مدار العام كما كان عام 2019 و ما قبل 2015 .

و عن شكاوي ارتفاع السعر يرجع ذلك لاقرار المصرفي سعر صرف 4.480 دل/$ ارتفاع نسبي يتعدى 25% مما كان عليه حتى يونيو 2020 سعر 3.650 دل/$ .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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