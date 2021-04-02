خاص: حسني بي يكشف سبب ارتفاع ونقص حليب البيبيلاك ومستجدات هامة .. ويُشير إلى الاعتمادات

قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن حليب الاطفال البيبيلاك متوفر بكل أنحاء ليبيا منذ أسبوع .

وقال: كان حصل به نقص منذ منتصف فبراير بسبب عدم منحنا حق فتح الاعتمادات مدة تتعظى 7 أشهر ( من يونيو 2020 و حتى نهاية يناير 2021) .

وتابع بالقول: بعد توحيد سعر الصرف للجميع منذ يناير و توفير الاعتمادات بذات السعر للجميع و بدون تمييز بين التجار سوف يتوفر اجود انواع حليب الاطفال ” بيبيلاك ” على مدار العام كما كان عام 2019 و ما قبل 2015 .

و عن شكاوي ارتفاع السعر يرجع ذلك لاقرار المصرفي سعر صرف 4.480 دل/$ ارتفاع نسبي يتعدى 25% مما كان عليه حتى يونيو 2020 سعر 3.650 دل/$ .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية