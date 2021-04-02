السيسي يفتتح أكبر مدينة للدواء بالشرق الأوسط

الخانكة 3 أبريل 2021 (وال) -افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس الماضي، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، التابعة لمحافظة القليوبية، والتي تعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التي سعت الدولة لتنفيذها.

وتعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وذلك على مساحة (180) ألف متر مربع.

وجرى تزويد المدينة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء، لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.

وأشار الرئيس المصري خلال افتتاح مدينة الدواء إلى أنه “برغم التكلفة المالية الكبيرة للمصانع والمدينة ولكن الهدف ليس الاستثمار أو البيع، وإنما امتلاك قدرة إنتاجية حقيقية على أعلى مستوى لا يقل عن مثيله في أرقى دول العالم”.

وأكد السيسي أن بلاده مستعدة لتمويل المرحلة الثانية من المدينة “مهما كانت تكلفتها”.

ومن بين أهداف المدينة أنها ستتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالي الجودة وآمن، ومنع أي ممارسات احتكارية وضبط أسعار الدواء، وذلك دعماً للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

وستعتمد المدينة الجديدة على زيادة التعاون بين الدولة والقطاع الخاص، من أجل تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الدواء في الشرق الأوسط. ( وال الخانكة) س خ.

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