قرقاب يبحث مع السفير الصيني لدى ليبيا سبل التعاون المشترك لتطوير قطاع الاتصالات والتقنية في ليبيا

استقبل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “فيصل قرقاب” السفير الصيني لدى ليبيا ” تشيمين وانغ” وتم خلال هذا اللقاء مناقشة تنمية وتطوير قطاع الاتصالات والتقنية ومواكبة ما وصلت إليه الشركات الصينية في هذا المجال، إلى جانب فتح آفاق جديدة تخلق بيئة تقنية جاذبة للاستثمارات.

وتناول اللقاء أيضاً مناقشة أداء عمل الشركات الصينية العاملة في قطاع الاتصالات والتقنية في ليبيا، وكذلك تعزيز سبل التعاون في مجال التدريب والتطوير ونقل المعرفة من خلال اكاديمية الاتصالات والتقنية التابعة للشركة القابضة والتي ستساهم في الدفع بالعجلة العلمية وتعزيز البحث الفكري وتنمية المهارات الأكاديمية والتطبيقية في ليبيا، بالإضافة الى تغطية احتياجات السوق الليبي بكفاءات ومهارات وطنية.

ومن جهته قال فيصل قرقاب أن هذا اللقاء يعد لقاءا مهما حيث تعتبر الصين رائدة في مجال الاتصالات والتقنية، خاصة أن خطة الشركة القابضة 2021-2023 تهدف إلى تطوير القطاع، وتحسين الاستثمارات في البلاد”. مؤكدا على أن الشركات الصينية تعتبر شريكاً استراتيجياً على صعيديْ التطوير والاستثمار، وأشار إلى أن الشركة القابضة للاتصالات تتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين.

من جانبه أيضاً أكد السفير الصيني على متانة العلاقات الليبية الصينية كما أكد على التزامهم الكامل للعمل مع الشركة القابضة للاتصالات وشركاتها التابعة لتنفيذ المشاريع التي من شأنها تحقيق استراتيجية تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في ليبيا.

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