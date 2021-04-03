وزير الموارد المائية يجتمع مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي

اجتمع وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت الثالث من شهر أبريل الجاري مع مجلس إدارة الشركة العامة للمياه والصرف الصحي، بديوان وزارة الموارد المائية .

تم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال منها مناقشة تقرير نشاطات الشركة العامة للمياه والصرف الصحي بكل ربوع ليبيا لسنة2020م.

وتناول الاجتماع أيضاً مناقشة المشروعات التنموية بالباب الثالث لسنة 2021 ومناقشة خطة الطوارئ الخاصة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي لسنة 2021 ومايستجد من أعمال والصعوبات والعراقيل التي تواجه الشركة .

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