وزير المواصلات يجتمع لمناقشة جملة من المواضيع

عقد وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الشهوبي” بالمقر الاداري لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الديوان والنقل الجوي “هشام بوشكيوات” رئيس مصلحة الطيران المدني “مصطفى بن عمار” رئيس مصلحة المطارات “محمد بيت المال” رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات “سامي العبش” مدير عام المركز الوطني للإرصاد الجوية “عاشور دباير” وعدد من المختصين بالجهاز والمصالح.

تناول الاجتماع مناقشة وإستعراض جملة من الإجراءات التي بدأت الحكومة في إتخاذها من حيثُ إعداد تصور لقانون الميزانية الذي سيتم عرضه على الجهة التشريعية حتى تتمكن القطاعات من المباشرة في تنفيذ برامجها وخططها، وأيضاً تم إستعراض أهم المشروعات المستهدف تفعيلها والبدء فيها سواء من طرف جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات أو باقي المصالح.

كما أوضح الوزير أن برامج التنمية تُعد من أهم أولويات الحكومة و لابد من إنجاز المشروعات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر في مجال النقل.

ومن جهته أكد الوزير على ضرورة التركيز على إعادة تأهيل المطارات الدولية والداخلية لكافة المناطق الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية و الإهتمام بالطرق الرئيسية الرابطة التي تعاني من تقادم وأضرار كبيرة وكذلك ضرورة تنسيق المصالح فيما بينها لوضع خطة تفصيلية تحقق التكامل بين المشروعات وأن يؤخذ في الاعتبار الالتزامات التعاقدية السابقة التي سيتم استلامها من المؤسسات المناظرة بالمنطقة الشرقية .

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